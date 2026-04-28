Житель Хабаровского края осуждён за грабёж у остановки

Гражданин С. признан виновным в грабеже — Центральный районный суд Комсомольска на Амуре вынес соответствующий приговор. Инцидент произошёл возле автобусной остановки, сообщает суд по Хабаровскому краю. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Подсудимый заметил спящего мужчину — гражданина Г., на плече которого висела сумка. Злоумышленник попытался снять сумку, но потерпевший проснулся и попытался пресечь противоправные действия. Несмотря на это, гражданин С. сумел скрыться с похищенным имуществом, причинив потерпевшему материальный ущерб на сумму 5 500 рублей.
В ходе судебного заседания подсудимый признал вину в полном объёме. При вынесении приговора суд принял во внимание ряд смягчающих обстоятельств: явку с повинной, признание вины и добровольное возмещение ущерба, причинённого преступлением.
Действия гражданина С. были квалифицированы по ч. 1 ст. 161 УК РФ как грабёж — открытое хищение чужого имущества. По итогам рассмотрения дела суд назначил наказание в виде 300 часов обязательных работ. Приговор уже вступил в законную силу.
