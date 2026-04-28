Еще одного участника банды Малиновского осудили за избиение красноярцев (видео)

В Красноярске 25-летний местный житель из числа окружения Ярослава Малиновского признан виновными в хулиганстве, совершенном организованной группой у фитнес-центра и бара. Об этом сообщили в прокуратуре.
Установлено, что в феврале 2023 года молодой человек по указанию одного из главарей преступной группировки «Яриковские» приехал к фитнес-центру «Гараж» на улице 8 Марта на разборки с двумя мужчинами 24-х и 27-ми лет. Причиной конфликта стала переписка одного из пострадавших в соцсетях с супругой приближенного Малиновского.
Чтобы не «светиться» на камерах, тринадцать злоумышленников сняли номера с машин, надели маски, некоторые взяли кастет и нож, а затем накинулись на двух выходящих из спортзала жертв и нанесли им множество ударов.
Кроме того, через месяц фигурант напал на еще одного мужчину. Перепалка снова произошла в общественном месте — в ночном баре «Томми Хаус» на улице Дубровинского. Там он подрался с посетителем из-за девушки Малиновского. Охранники попросили всех выйти, конфликт продолжился на улице с участием самого Малиновского, а фигурант нанес предполагаемому обидчику несколько ударов.
На суде молодой человек заявил, что конфликты были, но спонтанные, и действовал он не в составе преступного сообщества. По его словам, в первом случае он ехал с приятелями на тренировку в спортзал, а номера с авто снял, чтобы избежать штрафов за неправильную парковку, а в потасовке возле бара — якобы оборонялся.
«Вину молодой человек не признал, сослался на непричастность к группе, но подтвердил фактические обстоятельства совершенных преступлений. По ч. 2 ст. 213 УК РФ суд приговорил его к 2 годам 10 месяцам колонии общего режима», — рассказали в прокуратуре.
Напомним, за первое преступление 9 сообщников уже осуждены, один ждет приговора и один находится в розыске.
