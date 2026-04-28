Житель ЕАО подрался с собутыльниками и решил отомстить ложным доносом

Житель села Преображеновка Ленинского района решил наказать обидчиков самым нелепым способом — написал заявление в полицию о краже, которой не было. Теперь самому заявителю грозит до двух лет лишения свободы за заведомо ложный донос, а история его мести стала уголовным делом, сообщает УМВД по Еврейской автономной области.
Все началось с обычной пьянки. Мужчина распивал спиртное в компании знакомых, слово за слово — вспыхнул конфликт, который быстро перерос в драку. Разозленный гражданин ушел домой, а свою куртку в горячке попросту забыл. Казалось бы, вернись и забери — но обида перевесила здравый смысл.
Заявитель отправился прямиком в дежурную часть МО МВД России «Ленинский» и сообщил, что из куртки пропали 15 тысяч рублей. В краже он обвинил тех самых вчерашних собутыльников. Полицейские начали проверку, подняли материалы, опросили фигурантов — и быстро выяснили, что никаких денег в куртке не было, а само заявление продиктовано исключительно желанием насолить.
Против незадачливого мстителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. Пока подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Так что забытая впопыхах куртка обернулась куда более серьезными последствиями, чем вчерашняя драка.