В Хабаровском крае скорую помощь назвали ангелами-хранителями

В Хабаровском крае отметили День работника скорой медицинской помощи. С поздравлением к медикам обратился губернатор Дмитрий Демешин в своём личном канале MAX.
«Жизнь и здоровье — это самое дорогое», — отметил он.
По его словам, в регионе работают около 740 сотрудников скорой помощи. В Хабаровске одновременно на дежурстве находятся до 45 бригад. Ежедневно служба принимает до 600 вызовов, работая в режиме постоянной экстренной нагрузки.
«А когда счёт идёт на минуты, главное — чтобы рядом оказались эти замечательные люди, настоящие ангелы-хранители», — подчеркнул губернатор.
Особое внимание он уделил врачам с большим стажем. Среди них — Елена Когтева, врач с 51-летним стажем, работающая на станции скорой помощи 46 лет.
«Ты работаешь не за закрытой дверью, а среди людей. Вызвали — и стоят шумят, беспокоятся. А врачу надо включить логику и помочь больному», — приводит её слова глава региона.
Также отмечена работа врачей и фельдшеров, участвующих в реанимациях. В 2025 году на станции скорой помощи Хабаровска проведено 19 успешных реанимаций, за первый квартал этого года — уже девять.
Среди сотрудников — врач-реаниматолог Олег Гарнага, фельдшер Андрей Янголь и Татьяна Литвинова, работавшая в период пандемии при экстремальной нагрузке.
Все они награждены знаком отличия Хабаровского края «За заслуги в борьбе с COVID-19».