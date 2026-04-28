Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае скорую помощь назвали ангелами-хранителями

740 медиков ежедневно принимают до 600 вызовов и работают на пределе возможностей.

В Хабаровском крае отметили День работника скорой медицинской помощи. С поздравлением к медикам обратился губернатор Дмитрий Демешин в своём личном канале MAX.

«Жизнь и здоровье — это самое дорогое», — отметил он.

По его словам, в регионе работают около 740 сотрудников скорой помощи. В Хабаровске одновременно на дежурстве находятся до 45 бригад. Ежедневно служба принимает до 600 вызовов, работая в режиме постоянной экстренной нагрузки.

«А когда счёт идёт на минуты, главное — чтобы рядом оказались эти замечательные люди, настоящие ангелы-хранители», — подчеркнул губернатор.

Особое внимание он уделил врачам с большим стажем. Среди них — Елена Когтева, врач с 51-летним стажем, работающая на станции скорой помощи 46 лет.

«Ты работаешь не за закрытой дверью, а среди людей. Вызвали — и стоят шумят, беспокоятся. А врачу надо включить логику и помочь больному», — приводит её слова глава региона.

Также отмечена работа врачей и фельдшеров, участвующих в реанимациях. В 2025 году на станции скорой помощи Хабаровска проведено 19 успешных реанимаций, за первый квартал этого года — уже девять.

Среди сотрудников — врач-реаниматолог Олег Гарнага, фельдшер Андрей Янголь и Татьяна Литвинова, работавшая в период пандемии при экстремальной нагрузке.

Все они награждены знаком отличия Хабаровского края «За заслуги в борьбе с COVID-19».