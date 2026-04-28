Бюджет Красноярска исполнен с «техническим» дефицитом в 500 млн рублей

В Красноярский горсовет депутатов представлен отчет об исполнении городского бюджета за 2025 год. Благодаря продуманному подходу в формировании бюджета, налоговому регулированию и управлению государственным долгом, краевому центру удалось сохранить позитивную тенденцию социального и экономического роста. А также обеспечить стабильность и равновесие муниципальных финансов даже в сложных внешнеэкономических обстоятельствах. Доходы городской казны составили 71,1 миллиарда рублей, рост по сравнению с 2024 годом составил 7,7%. Бюджетные расходы выросли до отметки 71,6 миллиарда рублей, показатель 2024 года повышен более чем на 10%. «Технический» дефицит городского бюджета составил 500 миллионов рублей. В мэрии отметили, что этот показатель не свидетельствует о нехватке денег для финансирования городских расходов, поскольку он полностью обеспечен остатками бюджетных средств на начало 2025 года. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. Объем муниципального долга за отчетный период снижен на 334,3 миллиона рублей. На протяжении 2025 года в первоочередном порядке финансировались социальные расходы, реализация национальных проектов и развитие инфраструктуры. Особое внимание уделялось оказанию комплексной поддержки гражданам, включая участников СВО и членов их семей. Основной объем финансирования, а именно 67%, направили на соцсферу, включая образование, культуру, спорт и молодежную политику. На развитие жилищно-коммунального комплекса, транспорта и дорожного хозяйства выделили 27% средств. Оставшиеся 6% были направлены на общегосударственные вопросы, обслуживание муниципального долга и другие расходы.