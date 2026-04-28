Анапа снова в игре: эксперт объяснил резкий рост спроса у туристов

Анапа в этом году неожиданно стала одним из самых популярных курортов на Черноморском побережье. По данным туристических сервисов, число бронирований здесь заметно выросло по сравнению с прошлым годом. Член правления Российского союза туриндустрии Сергей Ромашкин рассказал KP.RU, как меняется спрос на отдых в регионе.
«Работы по очистке пляжей и замене песка продвигаются. Все идет к тому, что пляжи действительно откроются в июне. Настроение у туристов позитивное — отдых в Анапе бронируют на 30−40% лучше, чем год назад», — отметил Ромашкин.
Туристы снова выбирают привычные и доступные направления. Многие отдыхающие в 2025 году возвращаются в Анапу после прошлого сезона, а также приезжают те, кто ищет более спокойный и бюджетный отдых на море.
Отели курорта активно готовятся к лету: улучшают сервис, добавляют бассейны, анимацию и систему «все включено». При этом цены остаются ниже, чем в Сочи и Геленджике.
Ранее вице-премьер Виталий Савельев объявил, что восемь галечных пляжей официально исключены из зоны ЧС, а их безопасность подтверждена последними тестами Роспотребнадзора.