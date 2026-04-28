Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Анапа снова в игре: эксперт объяснил резкий рост спроса у туристов

Турэксперт Ромашкин: Отдых в Анапе бронируют на 30−40% лучше, чем год назад.

Источник: Комсомольская правда

Анапа в этом году неожиданно стала одним из самых популярных курортов на Черноморском побережье. По данным туристических сервисов, число бронирований здесь заметно выросло по сравнению с прошлым годом. Член правления Российского союза туриндустрии Сергей Ромашкин рассказал KP.RU, как меняется спрос на отдых в регионе.

«Работы по очистке пляжей и замене песка продвигаются. Все идет к тому, что пляжи действительно откроются в июне. Настроение у туристов позитивное — отдых в Анапе бронируют на 30−40% лучше, чем год назад», — отметил Ромашкин.

Туристы снова выбирают привычные и доступные направления. Многие отдыхающие в 2025 году возвращаются в Анапу после прошлого сезона, а также приезжают те, кто ищет более спокойный и бюджетный отдых на море.

Отели курорта активно готовятся к лету: улучшают сервис, добавляют бассейны, анимацию и систему «все включено». При этом цены остаются ниже, чем в Сочи и Геленджике.

Ранее вице-премьер Виталий Савельев объявил, что восемь галечных пляжей официально исключены из зоны ЧС, а их безопасность подтверждена последними тестами Роспотребнадзора.

