По Иркутску вновь проедет «Синий троллейбус» с песнями военных лет

Мероприятие приурочено к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 102-летию со дня рождения Булата Окуджавы, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Передвижная концертная площадка будет курсировать по улицам города. Пассажиры услышат песни Булата Окуджавы, а также военные композиции разных лет в исполнении участников КСП «Мост» и приглашенных гостей из Саянска, Ангарска и других городов.
Отправление «Синего троллейбуса» от остановки «Волжская» (в сторону центра):
- 9 мая: 12:00, 13:30, 16:00, 17:30;
- 10 мая: 12:00, 13:30, 15:00, 17:30.
Справки и бронирование мест по телефону: