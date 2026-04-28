По Иркутску вновь проедет «Синий троллейбус» с песнями военных лет

Иркутск, НИА-Байкал — 9 и 10 мая в Иркутске состоится традиционная акция «Синий троллейбус — вахта памяти», организованная Иркутским областным клубом самодеятельной песни «Мост».

Источник: предоставлено пресс-службой администрации Иркутска

Мероприятие приурочено к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 102-летию со дня рождения Булата Окуджавы, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Передвижная концертная площадка будет курсировать по улицам города. Пассажиры услышат песни Булата Окуджавы, а также военные композиции разных лет в исполнении участников КСП «Мост» и приглашенных гостей из Саянска, Ангарска и других городов.

Отправление «Синего троллейбуса» от остановки «Волжская» (в сторону центра):

  • 9 мая: 12:00, 13:30, 16:00, 17:30;
  • 10 мая: 12:00, 13:30, 15:00, 17:30.

Справки и бронирование мест по телефону: 8 (902) 561−13−60.