Bild: Мерц оказался самым непопулярным политиком в Германии

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц — «временщики», которые «пришли, схватили и ушли». Кроме того, глава государства назвал «временщиком» Дональда Трампа. По его словам, за четыре года правления глава Белого дома ничего не сделает.