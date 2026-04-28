Bild: Мерц оказался самым непопулярным политиком в Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц опустился на последнее место в рейтинге популярности политиков в стране. Об этом во вторник, 28 апреля, пишет Bild.
По данным источника, канцлер набрал 2,9 балла популярности. В сравнении с прошлой недели он опустился с 18-го на 20-е место.
На первой позиции рейтинга оказался министр обороны Германии Борис Писториус, набрав 4,9 балла, сообщается в публикации.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц — «временщики», которые «пришли, схватили и ушли». Кроме того, глава государства назвал «временщиком» Дональда Трампа. По его словам, за четыре года правления глава Белого дома ничего не сделает.
Президент США Дональд Трамп в шутку ударил по колену Фридриха Мерца во время встречи в Белом доме 3 марта. Немецкий лидер в ответ рассмеялся, американский лидер тоже улыбался.
До этого Мерц заявил, что будущее страны немыслимо без еврейской жизни и культуры. Выступая на мероприятии, посвященном 75-летию Центрального совета евреев, Мерц подчеркнул, что без еврейского присутствия Германия «навсегда будет вырвана с корнем».