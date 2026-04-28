Мальдивы за 9 миллионов и Ереван за 20 тысяч: куда едут россияне на майские праздники

Россиян уже на этой неделе ждут первые майские праздники. Желающие отправиться на отдых за рубеж уже выбрали нужные направления. Так, самый дорогой тур на майские праздники продали за 9,2 миллиона рублей. Семья из трех человек отдохнет за эту сумму на Мальдивах. Об этом оповестили в пресс-службе туроператора Fun&Sun, пишет ТАСС.
Уточняется, что семья проведет на Мальдивах 13 дней. Средний чек на человека превышает 3 миллиона рублей. Эта заявка стала одной из самых дорогих в премиальном сегменте, говорится в сообщении.
«Тур на семью из трех человек (двое взрослых и один ребенок) в пятизвездочном отеле с проживанием 13 ночей — с 4 по 17 мая — составил около 9,2 млн руб», — отмечает туроператор.
Назван также самый бюджетный вариант заграничного отдыха на майские праздники. С учетом перелета он составил 20 тысяч рублей. За такую стоимость на отдых в Ереван отправятся два человека на пять дней.
Не стоит забывать о внутреннем туризме. KP.RU рассказал, куда россиянам стоит поехать в мае для комфортного отдыха. Например, любителям гор подойдет Кавказ. В последний весенний месяц также к посещению рекомендуется карельская «Рускеала».