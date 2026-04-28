В Волгоградской области ветераны СВО судятся с соцзащитой

— ЧВК «Вагнер», участвующая на стороне РФ в боевых действиях в ходе СВО, является организацией, содействующей выполнению задач, возложенных на Вооружённые Силы РФ. Следовательно, Василий И. выполнял те же задачи для достижения целей специальной военной операции и в тех же условиях, что и лица, заключившие контракт с Министерством обороны России о пребывании в добровольческом формировании либо контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооружённые Силы РФ или войска национальной гвардии РФ. Более того, награждение бойца ЧВК «Вагнер» Василия И. медалью «За отвагу» является подтверждением государством его участия в боевых действиях по защите интересов Российской Федерации в составе организации, содействующей выполнению задач, возложенных на Вооружённые Силы РФ, — говорится в решении.