Власти Гомельской области предупредили об опасной хитрости недобросовестных грибников с «грязной» продукцией из пострадавших от аварии на ЧАЭС районов

Начальник Главного управления по проблемам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Гомельского облисполкома Дмитрий Рутковский в эфире телеканала СТВ предупредил о недобросовестных грибниках, которые отвозят «грязную» продукцию из пострадавших от аварии на ЧАЭС районов в чистые.
Специалист напомнил о том, что в Беларуси самый жесткий дозиметрический контроль в мире. Но, вместе с тем, есть дары леса — грибы и ягоды.
«Местные жители прекрасно понимают, что собирать надо очень аккуратно. Если собрал, то есть у нас возможность бесплатно проверить грибы, ягоды — это санстанции и лесхозы», — отметил Рутковский.
Но есть и другая категория собирателей:
«К сожалению, есть недобросовестные люди, которые собирают грибы и ягоды, отвозят подальше, понимая, что в Петрикове и в Житковичах чистая территория, там подозрений будет меньше, что это грязная продукция».
Главный совет от эксперта — воздержаться от покупок продуктов питания в неустановленных местах.
