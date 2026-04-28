Скрытый финал. ПСЖ с Сафоновым сыграет с «Баварией» в Лиге чемпионов

Программа полуфиналов Лиги чемпионов стартует во вторник с топ-вывески — французский «Пари Сен-Жермен» на своем поле встретится с германской «Баварией».
Матч начнется в 22:00 мск. «Бавария» считается главным фаворитом Лиги чемпионов, ПСЖ же — действующий победитель турнира. Мюнхенцы на основном этапе потерпели одно поражение и заняли второе место в сводной таблице, парижане же буксовали на старте, поэтому пробиваться в плей-офф им пришлось через стыковые игры. В ⅛ финала плей-офф «Бавария» легко разобралась с итальянской «Аталантой» (3:1, 5:1), а в четвертьфинале прошла мадридский «Реал» (2:1, 4:3). ПСЖ в стыковых играх победил «Монако» (3:2, 2:2), а в плей-офф был сильнее лондонского «Челси» (5:2, 3:0) и английского «Ливерпуля» (2:0, 2:0).
«Баварию» в этом сезоне почти не остановить, команда Венсана Компани потерпела всего два поражения — от «Арсенала» в Лиге чемпионов (1:3) и «Аугсбурга» (1:2) в чемпионате Германии. Компани по-новому раскрыл атаку «Баварии», мощно выглядит тройка нападения мюнхенцев в лице француза Майкла Олисе, англичанина Гарри Кейна и колумбийца Луиса Диаса. На троих они создали 152 результативных действия, на счету Кейна 53 гола. «Бавария» досрочно выиграла чемпионат Германии с рекордом по голам, а также вышла в финал кубка страны, и очевидно команда нацелена на требл.
ПСЖ после длинного прошлого сезона из-за клубного чемпионата мира выглядел нестабильно на старте. Сейчас же клуб находится в отличной форме. В чемпионате Франции парижане лидируют с шестиочковым преимуществом над ближайшим преследователем. Команда Луиса Энрике набирала форму по ходу сезона и теперь также является одним из претендентов в главном еврокубковом турнире.
Заслуги ПСЖ связаны в том числе с удачной игрой российского вратаря Матвея Сафонова. Он прочно застолбил за собой статус первого номера французского клуба, не дав шанса французу Люке Шевалье. Матч с «Баварией» может стать для россиянина 19-м подряд в стартовом составе, также в этом сезоне он уже побил рекорд прошлого сезона по матчам за команду — 22, из которых 11 — без пропущенных мячей.
Противостояние Нойера и Сафонова.
Сафонов подходит к игре с серией из трех «сухих» матчей в Лиге чемпионов, всего в его активе шесть таких игр. До рекорда вратаря и капитана ЦСКА Игоря Акинфеева среди россиян осталось три матча. Нет сомнений, что у Сафонова в противостоянии с «Баварией» будет в разы больше работы, чем в играх с «Ливерпулем» и «Челси». ПСЖ очень хорошо стал действовать в обороне, не позволяя соперникам создавать моменты, особенно это заметно по домашним играм. Но удержать Олисе, Кейна и Диаса будет очень сложно. Хотя Сафонов уже несколько раз в этом сезоне показывал, что может подтащить команду в одиночку.
Вратарское противостояние заиграет в этих матчах на новом уровне. 40-летний голкипер «Баварии» Мануэль Нойер также неплохо выглядит в последних встречах Лиги чемпионов. В противостоянии с «Реалом» он отлично проявил себя в первой игре, в ответной же допускал ошибки. Но и у Нойера найдется работа в матчах с ПСЖ — ему будут противостоять обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле, а также набравший неплохую форму грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия.
Победитель этого противостояния в финале встретится с сильнейшим из пары «Атлетико» — «Арсенал». Финал состоится в Будапеште 30 мая. В прошлом розыгрыше ПСЖ в решающем матче обыграл итальянский «Интер» (5:0).
Роман Шлуинский.