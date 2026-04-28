Скрытый финал. ПСЖ с Сафоновым сыграет с «Баварией» в Лиге чемпионов

Сафонов подходит к игре с серией из трех «сухих» матчей в Лиге чемпионов, всего в его активе шесть таких игр. До рекорда вратаря и капитана ЦСКА Игоря Акинфеева среди россиян осталось три матча. Нет сомнений, что у Сафонова в противостоянии с «Баварией» будет в разы больше работы, чем в играх с «Ливерпулем» и «Челси». ПСЖ очень хорошо стал действовать в обороне, не позволяя соперникам создавать моменты, особенно это заметно по домашним играм. Но удержать Олисе, Кейна и Диаса будет очень сложно. Хотя Сафонов уже несколько раз в этом сезоне показывал, что может подтащить команду в одиночку.