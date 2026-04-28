В центре Красноярска подросток на мотоцикле влетел в машину и несколько раз перевернулся в воздухе (видео)

В Красноярске произошло очередное ДТП с участием несовершеннолетнего водителя мотоцикла.

В Красноярске произошло очередное ДТП с участием несовершеннолетнего водителя мотоцикла.

Все случилось 26 апреля вечером на улице Перенсона. 16-летний парень, управляя байком марки КТМ, врезался в автомобиль Kia, после чего подлетел в воздух, несколько раз перевернулся и упал на дорогу.

Несмотря на сильный удар, юный мотоциклист отделался незначительными повреждениями.

«К счастью, серьезных травм в результате ДТП школьник не получил, ему назначено амбулаторное лечение, — рассказали в ГАИ. — Установлено, что он не имел водительского удостоверения и управлял мотоциклом, который получил в подарок от отца, без мотошлема и защитной экипировки».

По факту ДТП проводится административное расследование, в отношении подростка возбудили несколько материалов, общая сумма штрафов может достигнуть 20 тысяч рублей. Мотоцикл помещен на спецстоянку. Также решается вопрос о привлечении отца юного нарушителя к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.

Госавтоинспекция Красноярска в очередной раз убедительно просит родителей задуматься о безопасности своих детей:

«Помните, что покупая ребенку скутер или питбайк, вы делаете его участником дорожного движения. Задумайтесь о возможных последствиях нахождения вашего ребенка на дороге. Не рискуйте жизнью ваших детей, ведь “запасных” детей не бывает».

