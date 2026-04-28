В Красноярске частный зоопарк с пауками и рептилиями получил лицензию

В Красноярске частный зоопарк с пауками и рептилиями получил бессрочную лицензию на право деятельности. Об этом рассказали специалисты регионального управления Россельхознадзора. В ведомстве сообщили, что принадлежит экзотический зверинец «Туман студии природного дизайна». Помимо земноводных и пауков там еще живут и насекомые.
Лицензии предшествовала проверка, насколько культурно-зрелищная деятельность организации соответствует требованиям действующего законодательства. И неделей ранее было принято положительное решение.
В ведомстве сообщили также, что всего в Красноярском крае имеют разрешение на работу пять зоопарков. Еще две лицензии выданы на использование животных в зоотеатрах. И одна — на содержание и использование животных в цирке.