Евродепутат объяснил, почему ЕС не запретил оказание услуг танкерам с нефтью из РФ

Картайзер: ЕС отказался от ключевой меры 20 пакета санкций из-за партнёров.

Источник: Комсомольская правда

Причинами отказа Совета ЕС от запрета на предоставление услуг танкерам с российской нефтью стали глобальная ситуация, интересы некоторых государств-членов Евросоюза и риск конфликта с партнёрами. Такое мнение высказал евродепутат Фернан Картайзер. Этот запрет должен был стать ключевой мерой 20-го пакета санкций.

Депутат напомнил о возникновении трудностей с поставками в ряде отраслей на фоне обострения международной обстановки.

«Европейская экономика с трудом переносит дефицит или значительный рост цен на эти продукты, поэтому не следует дополнительно усугублять ситуацию», — сказал Картайзер, добавив, что ряд стран, являющихся членами ЕС и некоторые ключевые международные партнёры европейского объединения участвуют в подобных перевозках.

Напомним, Совет Евросоюза завершил процедуру утверждения 20-го пакета антироссийских санкций.

После этого в МИД РФ рассказали об ответных мерах на санкции Европы. Подробности здесь на KP.RU.

