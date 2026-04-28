Евродепутат объяснил, почему ЕС не запретил оказание услуг танкерам с нефтью из РФ

Причинами отказа Совета ЕС от запрета на предоставление услуг танкерам с российской нефтью стали глобальная ситуация, интересы некоторых государств-членов Евросоюза и риск конфликта с партнёрами. Такое мнение высказал евродепутат Фернан Картайзер. Этот запрет должен был стать ключевой мерой 20-го пакета санкций.
Депутат напомнил о возникновении трудностей с поставками в ряде отраслей на фоне обострения международной обстановки.
«Европейская экономика с трудом переносит дефицит или значительный рост цен на эти продукты, поэтому не следует дополнительно усугублять ситуацию», — сказал Картайзер, добавив, что ряд стран, являющихся членами ЕС и некоторые ключевые международные партнёры европейского объединения участвуют в подобных перевозках.
Напомним, Совет Евросоюза завершил процедуру утверждения 20-го пакета антироссийских санкций.
