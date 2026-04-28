НКО Донбасса и Новороссии стали активно подавать проекты на гранты

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апреля. /ТАСС/. Некоммерческие организации (НКО) Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей стали активно подавать заявки на получение президентских грантов. Особенностью 2025 года стал рост количества проектов по защите экологии, сообщил ТАСС советник генерального директора Фонда президентских грантов Владимир Татаринов.
«Когда к России присоединились ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, мы активно работали и проводили обучение [на этих территориях] — пошли заявки. В основном это заявки по образовательной части (обучение детей), по спорту и здоровью, по паллиативной помощи и помощи инвалидам. Сейчас появилось много экологических проектов: по сохранению экологии, животного мира, по бездомным кошкам и собакам, заповедникам. Заявки подаются по всем направлениям», — сказал он.
Также, добавил Татаринов, поступает много проектов по развитию предпринимательства: по получению знаний с последующим трудоустройством в том числе для женщин, ухаживающих за детьми, инвалидов и пенсионеров, которые желают зарабатывать и начать свое дело.