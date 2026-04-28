Дептранс предупредил о локальных ограничениях движения в Москве 28 апреля

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Временные локальные перекрытия движения ожидаются в центре, на западе и юго-западе Москвы во вторник. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.
«Напоминаем, что сегодня в центре, на западе и юго-западе города возможны временные локальные перекрытия движения», — говорится в сообщении.
Автомобилистам посоветовали: выделять больше времени на дорогу, заранее прокладывать маршрут, по возможности перенести поездку на другой день, а также избегать поездок в часы разъездов: с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:00.
В ведомстве напомнили, что в городе сохраняется неблагоприятная погода. «Если вы сменили зимнюю резину на летнюю, сегодня на работу только на городском транспорте», — добавили там.