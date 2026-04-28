Жители Екатеринбурга застряли в аэропорту Шереметьево из-за снегопада

Екатеринбуржцы застряли в аэропорту Шереметьево. Задержаны оказались два рейса авиакомпании «Победа» — DP-6541 и DP-6543. Причиной стал сильный снегопад, обрушившийся на Москву.
— 26 апреля 2026 года в Московском регионе выпало рекордное количество осадков за 146 лет. Несмотря на непогоду Международный аэропорт Шереметьево продолжает обеспечивать устойчивую работу и обслуживание рейсов российских и зарубежных авиакомпаний, — пояснили в пресс-службе аэропорта.
Согласно информации из онлайн-табло на момент публикации, один из самолетов по маршруту DP-6543 вылетел с задержкой больше 6 часов: по расписанию взлет воздушного судна должен был произойти в 23:35 27 апреля, однако в итоге случился лишь в 6:14 28 апреля по местному времени.
Пассажиры второго рейса — DP-6541 — до сих пор ожидают посадки. Самолет должен был вылететь в 0:05 28 апреля. Теперь же отправку перенесли на 7:25 по местному времени.