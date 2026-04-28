Навигация через пункт Покровка-Жаохэ в Хабаровском крае стартует 29 апреля

ФГКУ «Росгранстрой» объявило о возобновлении перевозки туристов и грузов через пограничный смешанный пункт пропуска Покровка-Жаохэ в Бикинском районе Хабаровском крае — навигация открывается уже 29 апреля. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», обслуживать переправу будет специальный паром.
— С 29 апреля 2026 года возобновляется государственный контроль по пропуску физических лиц, транспортных средств и грузов через смешанный пункт пропуска Покровка (на китайской стороне — Жаохэ). Переход будет работать с понедельника по субботу с 10:00 до 19:00. 1, 3, 9 и 10 мая — выходные дни, — указано на официальном сайте ведомства.
Как отметила официальный представитель Российского союза туриндустрии в Хабаровском крае Валентина Асеева, в этом сезоне ожидается рост пассажиропотока через пункт пропуска Покровка-Жаохэ. Связано это со значительным подорожанием предложений по направлению Хабаровск-Фуюань речным транспортом, которое произошло из-за повышения цен на топливо.
— Если делать сравнительный анализ с турами на Фуюань, то отдохнуть в Жаохэ будет практически в два раза дешевле — 12 тысяч рублей вместо 22 тысяч, если выбирать скоростное судно «70 лет Победы». Это что касается туров выходного дня и одинакового набора услуг. Да, выбирают Жаохэ — это уже не секрет, не военная тайна. Потребитель выбирает там, где дешевле, — подчеркнула Валентина Асеева.
Напомним, рекордные показатели отметили на пункте пропуска Покровка — Жаохэ за зимний период с 25 декабря 2025 года по 25 марта 2026 года. За три с половиной месяца через понтонный мост прошло 17,5 тысячи человек и более 15 тысяч тонн грузов. На рост показателей в том числе повлиял и введенный безвизовый режим с КНР.