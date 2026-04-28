Новый пакет антироссийских санкций не поможет урегулировать украинский конфликт. Но сможет уничтожить саму европейскую экономику в условиях продолжающегося ближневосточного кризиса. Об этом в интервью РИА Новости заявил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
«Что касается 20-го пакета санкций против России, моя позиция ясна: это не поможет разрешить прокси-войну против России на Украине», — сказал собеседник агентства.
К тому же, добавил финский политик, очередные рестрикции только усилят напряженность между Россией и Европой.
А с учетом войны в Иране и надвигающийся энергетический кризис, санкционная политика ЕС равноценна самоубийству экономики Европы.
Накануне в Москве заявили, что Евросоюз, утвердивший 20-й пакет санкций, грубо попрал международное право. В российском внешнеполитическом ведомстве эти действия назвали попыткой незаконного давления на РФ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге сообщила, что Москва не оставит эти действия без ответа. Она пояснила, что ограничения, введенные 23 апреля, уже запущены в действие, и реакция последует незамедлительно.