Соцучастковые объединили нижегородцев, чтобы сказать спасибо сотрудникам скорой помощи

Накануне профессионального праздника, который отмечается 28 апреля, сотрудники скорой медицинской помощи в Нижегородской области получили необычные поздравления. Социальные участковые вместе с детьми и активными жителями организовали акцию благодарности тем, кто каждый день спасает чужие жизни.
Идея оказалась простой и душевной: взрослые и дети собрались на мастер-класс, где своими руками создали поздравительные открытки. Кто-то рисовал, кто-то писал тёплые слова, вкладывая в конверт частичку своей души. А затем с этими самодельными шедеврами делегация отправилась на Автозаводскую подстанцию станции скорой помощи, чтобы вручить их лично.
Для медиков, привыкших к суровым будням, такое внимание оказалось настоящим сюрпризом. Одиннадцатилетний Егор Зуев признался, что ребята очень старались, чтобы врачам было приятно, и пожелал им поменьше уставать.
Заведующий подстанцией Александр Кондратьев поблагодарил социальных участковых за поддержку по зову сердца, отметив, что такие моменты по-настоящему поднимают настроение.
— С помощью этой акции мы хотели выразить глубокое уважение к этой профессии. Для нас важно, чтобы жители могли не только словами, но и лично выразить свою благодарность тем, кто каждый день спасает жизни, — отметила социальный участковый Марина Омельченко.
Проект «Социальный участковый» был инициирован губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Его главная цель — наладить прямой и понятный диалог между властью и жителями, помогая людям решать конкретные вопросы и объединяя их вокруг значимых добрых дел.