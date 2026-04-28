«Питтсбург» выиграл второй матч в серии плей-офф НХЛ с «Филадельфией»

Пятая игра серии завершилась победой «Питтсбурга» со счетом 3:2.

ВАШИНГТОН, 28 апреля. /ТАСС/. «Питтсбург» дома победил «Филадельфию» со счетом 3:2 и сократил до минимума отставание в серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Элмер Сёдерблум (3-я минута), Коннор Дьюар (24) и Крис Летанг (38). У проигравших отличились Алекс Бамп (24) и Трэвис Санхейм (36).

Российские игроки «Питтсбурга» Евгений Малкин и Егор Чинахов не набрали очков, форвард «Филадельфии» Матвей Мичков пропустил игру по решению тренерского штаба. По ходу матча Малкин выбросил шайбу на лавку «Филадельфии», что вызвало бурные эмоции у тренера гостей Рика Токкета.

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Филадельфии». Следующий матч команды проведут на домашнем льду «Филадельфии» в ночь на 30 апреля по московскому времени.

По итогам регулярного чемпионата «Питтсбург» занял второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона, «Филадельфия» — третье.

Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли становилась «Флорида», которая не смогла пробиться в плей-офф в нынешнем сезоне.