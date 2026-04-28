Юрист Мамажанова: Закон не гарантирует отпуск в летние месяцы

Работодатель может отказать сотруднику в отпуске летом, если это не предусмотрено утвержденным графиком или есть производственная необходимость. Об этом сообщила юрист Наргиз Мамажанова.
— Закон не гарантирует отпуск именно в летние месяцы, хотя это наиболее востребованное время. Реальное составление графика часто происходит под давлением интересов работодателя, а механизмы учета пожеланий трудящихся недостаточно конкретизированы, — пояснила эксперт.
При этом эксперт отметила, что есть категории сотрудников, которым нельзя отказать в отпуске. К ним относятся беременные женщины, несовершеннолетние, усыновители младенцев, родители детей-инвалидов, а также работники, чьи даты уже закреплены в графике.
Юрист добавила, что при нарушении прав сотрудник может обратиться в трудовую инспекцию или суд. Она подчеркнула, что знание законодательства помогает эффективно защищать свои интересы, передает «Прайм».
Ранее в Госдуме РФ разработали документ, согласно которому в Трудовом кодексе предлагается закрепить за мужчинами с детьми право на дополнительный отпуск до 24 рабочих часов в год без сохранения зарплаты. Однако использовать это время можно только по частям. Профессор Финансового университета при правительстве РФ, отец пятерых детей Александр Сафонов оценил соответствующую инициативу.