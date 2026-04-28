Недостроенный стадион в Губахе снесут этим летом

В Губахе снесут недостроенный стадион, который расположен в лесу вблизи школы № 2 и улицы Парковой. Для поиска подрядчика власти объявили аукцион на сайте госзакупок: прием заявок завершился 27 апреля.
Начальная цена контракта составляла почти 4,7 млн рублей, однако один из участников снизил стоимость до 2,8 млн рублей. Сейчас комиссия рассматривает поступившие предложения. Сроки проведения работ по демонтажу недостроенного спорткомплекса должны начаться 1 июня, а завершиться не позднее 15 июля 2026 года. Кроме того, в документации указано, что подрядчик обязан восстановить поврежденные зеленые насаждения за свой счет, если он сломает их в процессе сноса.
Стройка спорткомплекса замерла еще в перестройку. К нему провели дорогу и сделали тропу здоровья с планируемым освещением. В 2022 году администрация Губахи по решению суда поставила объект на кадастровый учет.