Недостроенный стадион в Губахе снесут этим летом

Начальная цена контракта составляла почти 4,7 млн рублей, однако один из участников снизил стоимость до 2,8 млн рублей. Сейчас комиссия рассматривает поступившие предложения. Сроки проведения работ по демонтажу недостроенного спорткомплекса должны начаться 1 июня, а завершиться не позднее 15 июля 2026 года. Кроме того, в документации указано, что подрядчик обязан восстановить поврежденные зеленые насаждения за свой счет, если он сломает их в процессе сноса.