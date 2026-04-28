Глава Самары Носков выразил соболезнования семьям погибших при падении деревьев

Мэр Самары Иван Носков выразил соболезнования семьям тех, кто накануне погиб из-за штормового ветра. Напомним, что в Куйбышевском районе дерево упало на двух школьниц: одна из них погибла, вторая попала в больницу. А в Кировском районе упавшее дерево придавило мужчину, спасти его не удалось.