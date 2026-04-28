Глава Самары Носков выразил соболезнования семьям погибших при падении деревьев

Мэрия Самары окажет помощь родным погибших из-за непогоды.

Источник: https://max.ru/club_ivan_noskov

Мэр Самары Иван Носков выразил соболезнования семьям тех, кто накануне погиб из-за штормового ветра. Напомним, что в Куйбышевском районе дерево упало на двух школьниц: одна из них погибла, вторая попала в больницу. А в Кировском районе упавшее дерево придавило мужчину, спасти его не удалось.

«В такие моменты невозможно подобрать слова, чтобы утешить родных и близких. Удары стихии всегда внезапны, но это не уменьшает, а усугубляет тяжесть потери», — написал глава Самары в своем канале в МАКС и заверил, что власти готовы оказать всю необходимую помощь.

Иван Носков пожелал скорейшего выздоровления девочке, которая была госпитализирована после падения дерева. При необходимости ей окажут помощь.

Ранее соболезнования родным жертв урагана выразил губернатор Вячеслав Федорищев.

