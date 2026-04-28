Где в Калининграде не будет света 28 апреля

В Калининграде во вторник, 28 апреля, из-за ремонта и замены оборудования на нескольких улицах отключат электричество. Об этом сообщают «Россети Янтарь».
С 9:00 до 18:00 света не будет на улицах:
К. Маркса, 54, 56−60, 62−64, 66−74, 76−78, 80−82в; Чайковского, 43; Керченская, 1, 1а-б, 2, 2а-б, 3−4а, 6, 8−10, 10а-д, 11−12, 14−17; Г. Тимофеевой, 1−5, 7, 9, 11, 13−14, 18, 31; 1-й пер. Г. Тимофеевой, 1−2а, 3−4, 6−7а, 8−19; Камская, 10, 10а-д; 2-й Камский пер., 2−5, 7; 1-й пер. Камский, 6−13, 15−17.
