29 апреля центр Хабаровска перекроют из-за репетиций парада

29 апреля в Хабаровске пройдёт масштабная тренировка парада с участием военной техники и пеших расчётов. Власти заранее предупреждают: центр города в этот день заметно изменит привычный ритм движения, — сообщает мэрия Хабаровска.
С 13:00 до 23:00 репетиция развернётся на площади имени Ленина. Из-за этого пассажирский транспорт будет ходить по изменённым схемам, а часть маршрутов — уходить в объезд центральных улиц.
Дополнительно с 16:00 до 23:00 в городе введут ограничения для всех видов транспорта. Перекрытия затронут ключевые магистрали центра, включая улицы Гоголя, Пушкина, Муравьёва-Амурского, Карла Маркса и участки Уссурийского бульвара. В этих зонах также запретят стоянку автомобилей.
Фактически центр города в вечерние часы окажется под плотным регулированием движения: автобусы и троллейбусы пойдут по обходным маршрутам, а личный транспорт будет перенаправляться сотрудниками ДПС.
В мэрии просят жителей и гостей города заранее планировать поездки и учитывать возможные задержки.
Получить информацию о работе маршрутов можно у диспетчера МБУ «ХМНИЦ».