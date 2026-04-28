Трамп усомнился в готовности Ирана выполнить ключевое требование США: что Вашингтон готов предложить Тегерану

Администрация президента США Дональда Трампа скептически оценила трехэтапный план переговоров, предложенный Ираном. Как сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных представителей Белого дома, Трамп не отверг инициативу Тегерана напрямую, однако выразил сомнение, что Иран готов выполнить ключевое требование Вашингтона. Речь идет об отказе Тегерана от обогащения урана.
При этом США намерены продолжить диалог и представить свой ответ на иранский план в ближайшее время.
Накануне телеканал Al Mayadeen сообщил, что Тегеран через посредников передал США трехэтапный план переговоров. Иран настаивает, чтобы первый этап был посвящен прекращению военных действий и получению гарантий, что удары по Ирану и Ливану не возобновятся. Второй этап должен касаться управления Ормузским проливом после завершения конфликта. И только на третьем этапе, согласно иранскому предложению, стороны должны обсуждать ядерную программу Тегерана. При этом Иран отказывается рассматривать ядерное досье до достижения соглашений по первым двум пунктам.
Как писал KP.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва поддержала бы продолжение переговоров между Тегераном и Вашингтоном. Представитель Кремля подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах не следует допускать возобновления боевых действий — это не отвечает интересам Ирана, всех стран Ближнего Востока и мировой экономики в целом.
27 апреля в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. В беседе также приняли участие глава МИД РФ Сергей Лавров, начальник ГРУ Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и помощник президента Юрий Ушаков.