Трамп усомнился в готовности Ирана выполнить ключевое требование США: что Вашингтон готов предложить Тегерану

Накануне телеканал Al Mayadeen сообщил, что Тегеран через посредников передал США трехэтапный план переговоров. Иран настаивает, чтобы первый этап был посвящен прекращению военных действий и получению гарантий, что удары по Ирану и Ливану не возобновятся. Второй этап должен касаться управления Ормузским проливом после завершения конфликта. И только на третьем этапе, согласно иранскому предложению, стороны должны обсуждать ядерную программу Тегерана. При этом Иран отказывается рассматривать ядерное досье до достижения соглашений по первым двум пунктам.