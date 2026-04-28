Газовики взыскали с «Соликамскбумпрома» более 375 млн рублей

В настоящее время общество находится в тяжелом финансовом положении. С марта 2025 года АО «Соликамскбумпром» было признано ответчиком по 209 делам на общую сумму свыше 2,49 млрд руб. 24 марта 2026 года о намерении подать заявление с требованием банкротства комбината сообщила логистическая компания ООО «Кэпитал-Авто». 27 апреля об аналогичном намерении объявило ООО «ГЭТ», долг «Соликамскбумпрома» перед компанией превышает 80 млн руб. На предприятии ранее говорили, что намерены стабилизировать его финансовое состояние.