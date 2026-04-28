Мэрия Батайска получила представление прокуратуры из-за плохих дорог

Принятые меры прокурорского реагирования привели к принуждению муниципальных служб к исполнению своих прямых обязанностей. В настоящее время дорожное полотно на указанных участках приведено в надлежащий вид, ямочный ремонт завершен в полном объеме. Инцидент в Батайске иллюстрирует системную проблему контроля за состоянием муниципальных дорог в регионе, где подобные правовые механизмы нередко остаются единственным рычагом влияния на муниципальные службы, которые ранее уже привлекались к ответственности за аналогичные нарушения на других городских магистралях. Регулярный мониторинг дорожной сети со стороны надзорных органов остается ключевым инструментом в вопросах обеспечения безопасности участников дорожного движения.