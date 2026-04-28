Российский Красный Крест направил Ирану пять тонн гуманитарной помощи

Речь идет о медицинских изделиях и о средствах первой необходимости, сообщил глава РКК Павел Савчук.

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Гуманитарная помощь размером в пять тонн, включая медицинские изделия и средства первой необходимости, была направлена Российским Красным Крестом (РКК) Ирану. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава РКК Павел Савчук.

«Дагестанское региональное отделение [РКК] совместно с местными отделениями при поддержке Российского Красного Креста, органов власти организовало сбор гуманитарной помощи. Для Ирана было собрано 5 тонн гуманитарной помощи, которая была направлена в общество Красного Полумесяца Ирана, которое принимает гуманитарную помощь на территории страны», — сказал председатель РКК.

Он уточнил, что речь идет о медицинских изделиях и о средствах первой необходимости.

В конце марта Иранское общество Красного Полумесяца сообщило, что количество гражданских объектов в Иране, которые были повреждены в результате агрессии США и Израиля, превысило 105 тысяч.

