Российский Красный Крест направил Ирану пять тонн гуманитарной помощи

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Гуманитарная помощь размером в пять тонн, включая медицинские изделия и средства первой необходимости, была направлена Российским Красным Крестом (РКК) Ирану. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава РКК Павел Савчук.
«Дагестанское региональное отделение [РКК] совместно с местными отделениями при поддержке Российского Красного Креста, органов власти организовало сбор гуманитарной помощи. Для Ирана было собрано 5 тонн гуманитарной помощи, которая была направлена в общество Красного Полумесяца Ирана, которое принимает гуманитарную помощь на территории страны», — сказал председатель РКК.
Он уточнил, что речь идет о медицинских изделиях и о средствах первой необходимости.