Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусский онколог сказал, нужно ли женщинам носить бюстгальтер

Белорусский врач-онколог сказал, обязательно ли женщинам носить бюстгальтер.

Источник: Комсомольская правда

Врач-онколог-хирург Минского городского клинического онкологического центра, кандидат медицинских наук Александр Гладышев объяснил beltaplus.by, обязательно ли женщинам носить бюстгальтер.

По его словам, главное тут — желание и комфорт женщины. На последний влияет правильный подбор бюстгальтера.

«Чтобы он не был утягивающим, не создавал избыточное давление на ткань молочной железы, дабы не нарушать лимфоток и кровообращение. Материалы лучше выбирать естественные, с минимумом синтетики, дышащие. Бесшовное белье хорошо», — отметил Гладышев, добавив в список и подбор чашечек.

По его словам, при правильном выборе бюстгальтера он наверняка «не станет причиной развития опухоли молочной железы».

А что касается конкретных медицинских показаний, то бюстгальтер точно необходим для поддержки большой молочной железы. Так снизится нагрузка на опорно-двигательный аппарат. Второй случай, названный белорусским онкологом, — при беременности и лактации, когда грудь требует особого ухода. Третье — при занятиях спортом:

«Особенно какими-то активными видами, чтобы не получить травму и избыточные движения на молочную железу не передавались».

Тем временем белорусский врач сказала, как легко проверить дома свои родинки по системе ABCD. А еще специалист объяснила, в каком возрасте женщина может стать ниже ростом, и предупредила, в каком возрасте у женщин резко возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Также белорусский силач Вячеслав Хоронеко дал очень простой совет против плесени и грибка в квартире.