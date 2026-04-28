Белорусский онколог сказал, нужно ли женщинам носить бюстгальтер

Врач-онколог-хирург Минского городского клинического онкологического центра, кандидат медицинских наук Александр Гладышев объяснил beltaplus.by, обязательно ли женщинам носить бюстгальтер.
По его словам, главное тут — желание и комфорт женщины. На последний влияет правильный подбор бюстгальтера.
«Чтобы он не был утягивающим, не создавал избыточное давление на ткань молочной железы, дабы не нарушать лимфоток и кровообращение. Материалы лучше выбирать естественные, с минимумом синтетики, дышащие. Бесшовное белье хорошо», — отметил Гладышев, добавив в список и подбор чашечек.
По его словам, при правильном выборе бюстгальтера он наверняка «не станет причиной развития опухоли молочной железы».
А что касается конкретных медицинских показаний, то бюстгальтер точно необходим для поддержки большой молочной железы. Так снизится нагрузка на опорно-двигательный аппарат. Второй случай, названный белорусским онкологом, — при беременности и лактации, когда грудь требует особого ухода. Третье — при занятиях спортом:
«Особенно какими-то активными видами, чтобы не получить травму и избыточные движения на молочную железу не передавались».
