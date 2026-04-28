VPN рванули в рост — скачивания в России выросли в 14 раз

Данные Digital Budget на основе статистики Similarweb показывают, что в России резко выросло число скачиваний VPN-сервисов — в 14 раз год к году, до 9,2 млн.
За период с марта 2025 года по март 2026 года пользователи установили такие приложения 35,7 млн раз. Основной рост пришелся на начало 2026 года: только за первый квартал скачивания достигли 21,27 млн.
В марте у трех сервисов из топ-5 количество загрузок превысило 2,5 млн.
По данным Sensor Tower, к концу 2025 года активная аудитория пяти крупнейших VPN-сервисов в России выросла до 7,3 млн пользователей.
При этом число доступных приложений сокращается. По информации Apple Censorship, к концу апреля в российском App Store отсутствуют 116 VPN-сервисов. Ранее часть приложений была удалена по требованию Роскомнадзора.
К январю служба ограничила доступ к 439 сервисам обхода блокировок. В декабре также усилили блокировку отдельных протоколов, включая SOCKS5, VLESS и L2TP.
Одновременно обсуждаются новые правила для IT-компаний: платформы, не ограничивающие доступ через VPN, могут исключать из профильных реестров и списков.
Эксперты отмечают, что путь пользователя к VPN стал сложнее — изменились способы оплаты и подключения. С апреля ряд операторов перестал принимать оплату подписок через мобильный счет.
Несмотря на это, рост скачиваний показывает устойчивый спрос. Пользователи готовы искать обходные пути, чтобы сохранить доступ к нужным сервисам.
В бизнесе подобные ограничения уже учитываются при планировании работы: компании закладывают возможные сбои связи и используют корпоративные VPN для стабильного доступа.
При этом полностью запретить технологию VPN невозможно, поскольку она используется как базовый инструмент безопасной связи.
