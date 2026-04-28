Стало известно, сколько отремонтированных дорог разрушились после зимы

В Омской области завершили обследование магистралей, которые приведут в порядок по гарантии.

Источник: Аргументы и факты

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области подвело итоги проверки дорог после зимы. Речь идёт о магистралях, которые были отремонтированы с 2022 по 2025 год и имеют гарантию на устранение повреждений.

Специалисты областного Управления дорожного хозяйства, «Сибуправтодора» и подрядных организаций проводили обследование с 1 по 16 апреля. Проверено 133 объекта регионального и межмуниципального значения. По итогу выявлено 244 замечания.

Чаще всего специалисты фиксировали продольные трещины дорожного полотна, локальные деформации обочин, коррозию металла на остановочных павильонах и износ дорожной разметки. В соответствии с условиями контрактов, подрядчики обязаны устранить недостатки до 1 июня этого года.

В случае неисполнения обязательств подрядчики обязаны будут выплатить штраф и оплатить работы, которые проведут другие организации.