Минтруда назвало всего три района Беларуси, где нет травм на производстве

В Министерстве труда и социальной защиты назвали три района с нулевым травматизмом на производстве.
Так, в 2025 году всего в трех районах Беларуси за год не было зафиксировано ни одного случая травматизма или смерти на производстве.
Самой высокой безопасностью на производстве и доскональными соблюдениями правил техники безопасности отличились Шарковщинский район в Витебской области, Ветковский в Гомельской области и Кореличский в Гродненской области.
В ведомстве обратили внимание на то, что в целом по всей Беларуси наблюдается тенденция снижения количества несчастных случаев на производстве.
Согласно данным Департамента государственной инспекции труда, в 2025 году в организациях республики снизилось общее число травмированных на производстве до 1835 человек (1849 в 2024 году), погибших — до 103 человек (105 годом ранее).
А еще Минтруда сказало белорусам, как работа на полставки влияет на размер пенсии.