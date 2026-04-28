Борец Садулаев выступит на чемпионате России после победы на ЧЕ

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев планирует выступить на чемпионате России по вольной борьбе. Об этом он рассказал ТАСС.
Как ранее сообщал ТАСС, Садулаев стал шестикратным чемпионом Европы.
«Планирую выступить на чемпионате России, — сказал Садулаев. — А потом уже готовиться к чемпионату мира. Наша команда хорошо показала себя на чемпионате Европы, наконец-то и я смог выступить. Все схватки были непростыми».
Чемпионат России пройдет с 29 июля по 2 августа в Москве.