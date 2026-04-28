Владивосток готовят к 9 Мая

Так, во вторник, 28 апреля, на центральной площади города специалисты провели очистку памятника борцам за власть Советов, а также других мемориальных объектов. Особое внимание в преддверии 9 Мая уделяют памятникам, связанным с событиями Великой Отечественной войны.
Как отметила вице-мэр Владивостока Дарья Стегний, системный уход за такими объектами помогает сохранять исторический облик города и поддерживать мемориалы в достойном состоянии.
«Главная цель, которую мы ставим подрядчикам, бережное сохранение мемориалов, посвященных подвигу нашего народа», — подчеркнула она.
Параллельно в городе ведется масштабное праздничное оформление. Сотрудники ВПЭС монтируют 836 световых конструкций. Уже сейчас на Некрасовском путепроводе появились объемные подсвеченные звезды, которые в вечернее время встречают автомобилистов яркой иллюминацией.
По словам вице-мэра Романа Чернявского, администрация Владивостока ведет комплексную подготовку к празднику. «Наша задача, чтобы город встретил 81-ю годовщину достойно и в соответствии с величием подвига нашего народа», — отметил он.
Кроме подсветки и благоустройства мемориалов, в городе продолжают устанавливать праздничные баннеры и флаги. Растяжки уже появились на виадуках проспекта 100-летия Владивостока, а в ближайшие дни на улицах разместят еще 110 поздравительных консолей.
Всего к празднику планируют установить: 797 световых консолей на опорах освещения, 24 праздничные растяжки над пешеходными переходами и три световые надписи «ПОБЕДА» в знаковых местах Владивостока.
В преддверии Дня Победы в городе также проходят патриотические акции, встречи с ветеранами, уроки мужества, концерты и церемонии возложения цветов.