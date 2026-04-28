Гатилов: РФ предусмотрела адекватные меры на наращивание Францией ЯО

Дипломат подчеркнул, что в Москве внимательно отслеживают ситуацию. Однако неизменно привержены ответственной и сдержанной линии.
«При этом на случай полноценной реализации упомянутых планов Франции и других стран НАТО у нас, несомненно, предусмотрены адекватные меры реагирования для обеспечения безопасности российского государства и его народа», — отметил Гатилов.
Напомним, еще в прошлом году президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что Германия получит французское ядерное оружие… через 10 лет. Якобы Макрон отправит немцам французские истребители Rafale, которые будут нести ядерные боеголовки.
А уже в этом году сообщалось, что французские власти могут объявить о готовности Парижа защищать всю Европу своим ядерным оружием. Отмечалось также, что европейские чиновники и дипломаты надеются, что французский лидер Эммануэль Макрон предложит вполне конкретные шаги в этом направлении.