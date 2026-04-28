Казахстан перенаправит через РФ 260 тыс. тонн нефти вместо поставок по «Дружбе»

В ведомстве пояснили, что скорректирован график транзита по магистрали на завод «Шведт». В результате экспортные партии направили по другим, уже проверенным путям.
100 тысяч тонн уйдут через российский порт Усть-Луга. Оставшиеся 160 тысяч отправятся в систему КТК.
Альтернативные маршруты технически отработаны и не должны вызвать затруднений. Поставки перераспределены планово, несмотря на временные сложности с доступом к «Дружбе».
В дальнейшем Казахстан планирует корректировать направления в зависимости от ситуации с транзитом.
Напомним, ранее в Кремле сообщили, что решение о приостановке поставок казахстанской нефти в ФРГ через трубопровод «Дружба» обусловлено техническими факторами. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, все интересы Астаны будут обеспечены с помощью альтернативных маршрутов.
