Казахстан перенаправит через РФ 260 тыс. тонн нефти вместо поставок по «Дружбе»

Казахстан решил перераспределить 260 тысяч тонн нефти в мае, сообщили в местном Минэнерго. Причина — невозможность прокачать этот объём по трубопроводной системе «Дружба» в сторону Германии.

Источник: Life.ru

В ведомстве пояснили, что скорректирован график транзита по магистрали на завод «Шведт». В результате экспортные партии направили по другим, уже проверенным путям.

100 тысяч тонн уйдут через российский порт Усть-Луга. Оставшиеся 160 тысяч отправятся в систему КТК.

Альтернативные маршруты технически отработаны и не должны вызвать затруднений. Поставки перераспределены планово, несмотря на временные сложности с доступом к «Дружбе».

В дальнейшем Казахстан планирует корректировать направления в зависимости от ситуации с транзитом.

Напомним, ранее в Кремле сообщили, что решение о приостановке поставок казахстанской нефти в ФРГ через трубопровод «Дружба» обусловлено техническими факторами. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, все интересы Астаны будут обеспечены с помощью альтернативных маршрутов.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше