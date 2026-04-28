В аэропорту Красноярска сегодня пассажиров перед вылетом будут успокаивать собаки

С 13:30 до 14:30 в стерильной зоне внутренних воздушных линий будут находиться питомцы приюта «Поводог». Их можно угостить лакомством, сделать с ними совместные снимки или просто пообщаться. Такой контакт позволяет снять предполетное беспокойство.