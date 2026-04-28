Москвичам пообещали мокрый снег, дождь и гололедицу во вторник

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Мокрый снег, дождь, гололедица и температура воздуха до плюс четырех градусов ожидаются во вторник в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«Во вторник атмосферное давление в Москве немного подрастет, но все равно останется ниже нормы на шесть-семь единиц. Погода сохранится облачная, ночью временами снег будет чередоваться мокрым снегом. Местами возможна гололедица. Днем ожидается мокрый снег вперемешку с дождем», — рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что минимальная температура в Москве, как ожидается, составит ноль — плюс два градуса, местами температура может опуститься до минус одного градуса, по региону прогнозируется от минус двух до плюс трех градусов. Днем в столице — плюс два — плюс четыре градуса, по региону — плюс один — плюс четыре градусов.
«Во вторник в Москве сохранится плотный ветер. Его порывы будут достигать 12−17 метров в секунду. Температура воздуха 28 апреля будет ниже климатической нормы почти на восемь градусов», — подчеркнула она.