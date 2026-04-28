Маршрут троллейбуса № 9 в Хабаровске изменят по просьбам жителей Берёзовки

По многочисленным просьбам жителей хабаровского микрорайона Берёзовка с 1 мая троллейбусный маршрут № 9 будет продлён. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», теперь электрический транспорт станет ходить до остановочного пункта «Улица Фруктовая». Продление маршрута улучшит транспортную доступность Берёзовки, отметили в администрации столицы региона.