В Волгограде за три месяца насчитали больше 316 тысяч туристов

— Все наши гости говорят, что ни одно фото и ни одно видео не передает тех эмоций, которые ты испытываешь, проходя от того места, где фигура монумента «Родина-мать зовет!» кажется невесомой и буквально парящей над городом до самых ее ног. Фразу «Вот это мощь!» я слышу на каждой экскурсии по памятнику-ансамблю «Героям Сталинградской битвы», — рассказывала корреспондентам ИА «Высота 102» Ирина Волкова. — Мы, волгоградцы, чаще замечаем в городе недостатки. Но большинство туристов действительно его хвалят. Люди из разных городов — от Камчатки до Санкт-Петербурга и Москвы — говорят, что он очень чистый. Кстати, жители северной столицы удивляются сходству архитектуры, но большему размаху наших проспектов, улиц и набережной. А Волга! Гуляя по центру, люди не могут оторвать от нее взгляда!