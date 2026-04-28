«Проходят, как наждачка». Эксперт назвал серьезную опасность пыльных бурь в Беларуси

Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского облисполкома Сергей Примаченко назвал БелТА серьезную опасность пыльных бурь для Беларуси, сказав об эффекте наждачки.
При дефиците осадков и порывистом ветре, который наблюдается в третьей декаде апреля 2026 года в Беларуси (здесь синоптики сказали о причинах не самой весенней и благоприятной погоды), сельское хозяйство сталкивается не только с заморозками ночью, но и с пыльными бурями.
«Пыльные бури негативно влияют на всходы сахарной свеклы, льна, которые, проходят по хрупким растениям, как наждачка, вызывая повреждения и гибель», — сказал Примаченко.
Это приводит к трещинам и микротрещинам листа зерновых культур, а далее — к развитию болезней. А значит, потребуются дополнительные препараты, стимуляторы роста для формирования новой листовой пластинки.
«Для обеспечения полного процесса фотосинтеза», — добавил специалист.
Есть проблемы от пыльных бурь и для рапса на низинных участках. Все те же трещины по стеблям и листьям могут привести к незащищенности от болезней.
Что касается влияния пыльных бурь на работу механизаторов в поле, то их спасает GPS-навигация.
«Стараемся работать в вечернее время, задействовать технику ночью, либо рано утром, когда успокаивается ветер», — заметил Сергей Примаченко.
Добавим, что не так давно облако пыли на трассе Могилев — Бобруйск привело к ДТП с пятью авто.
