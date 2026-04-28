Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 28 апреля

Адреса, где в Ростове отключат свет во вторник, перечислили энергетики.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света в Ростове на 28 апреля запланированы на десятках улиц и затронут тысячи людей. Об этом предупреждают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали, где во вторник не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— переулок Цусимский, 1−13 и 2−30;

— улица Кржижановского, 292−356 и 301−411;

— переулок Валдайский, 12−32 и 11−45;

— улица Краеведческая, 2−12 и 1−7;

— переулок Красных Партизан, 8−78 и 5−79;

— улица 26 июня, 107−127;

— улица Брянская, 1−13 и 2−12;

— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;

— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;

— улица 35-я линия, 21−81;

— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;

— улица 39-я линия, 24−90;

— улица Богданова, 58−74;

— улица 2-я Пролетарская, 51−55 и 44−54;

— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;

— улица Украинская, 88−104;

— переулок Клязьминский, 72−94;

— переулок Тверской, 51−97, 54−94;

— переулок Свирский, 35−71 и 40−78;

— переулок Ладожский, 41−93 и 36−100;

— улица Белорусская, 90−106;

— улица Украинская, 109−125 и 88−104;

— проспект 40 лет Победы, 73/5, 73/6, 73/7, 73/9, 73/15, 73/17, 73Д, 73Е, 75/8, 75Д, 75Е, 75Ж;

— улица Немировича-Данченко, 43−75 и 46−72;

— улица Калитвинская, 11−17;

— улица Подъездная, 1−35 и 2−28;

— улица Шеболдаева, 26−32;

— переулок Педагогический, 30−48 и 33−47;

— переулок Каляевский, 36−54 и 29−47;

— переулок Боевой, 46−64 и 37−55;

— переулок Орджоникидзе, 51−69 и 34−54;

— переулок Ашхабадский, 37−55 и 22−40;

— улица Кочубея, 2−50, 3, 13;

— улица Портовая, 162−188, 183−185, 221;

— улица Интернациональная, 33−41 и 42−48;

— улица Черкесская, 2−20 и 1−23;

— переулок Шефский спуск, 2;

— улица Литвинова, 52;

— улица Батуринская, 20−74 и 51−99;

— улица Коминтерна, 35;

— улица Международная, 23−29, 28;

— улица Кулагина, 28−34 и 11−15.

С 9:00 до 16:00 света не будет в следующих зданиях:

— улица Красноармейская, 141/128;

— улица Города Волос, 112/130.

