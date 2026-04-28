В ЕАО полицейские в лесу нашли заблудившихся сборщиков черемши

Двое жителей Еврейской автономной области заблудились в лесу во время сбора черемши и провели в нём более пяти часов. Подробнее- в материале «Комсомольская правда» — Хабаровск.
По данным УМВД России по ЕАО, сообщение о пропаже мужчин поступило в дежурную часть через систему «112». Потерявшиеся — местные жители 1969 и 1979 годов рождения — отправились в лес в районе села Красивое утром. Из-за ухудшения погоды (снег и дождь) видимость снизилась, и они сбились с пути.
Благодаря наличию мобильного телефона один из мужчин поддерживал связь с полицией. Он смог сообщить ориентир — столб с обозначением границ лесных кварталов. На основе этих данных поисковая группа оперативно выехала на место.
Граждан обнаружили в ночное время и доставили домой. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Полиция напоминает: отправляясь в лес, важно предупреждать близких о маршруте, иметь заряженный телефон и запасы воды, а также ориентироваться по заметным объектам на местности.
