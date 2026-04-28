Из Хабаровского края в Гонконг экспортировали свыше 12 кг мускуса кабарги

Мускус кабарги — пахучий секрет желез самцов кабарги, который используется в традиционной восточной медицине и парфюмерии. Внешне он представляет собой зернистую ароматную пасту красновато-коричневого цвета. Продукт относится к ценным видам животноводческого сырья, хотя звучит это почти как из старых торговых книг — с тем самым оттенком экзотики, который сегодня стал редкостью.