В Хабаровском крае оформили экспорт очередной партии мускуса кабарги в САР Гонконг Китая, — сообщает Россельхознадзор.
Партия весом более 12 кг прошла ветеринарный контроль в аэропорту «Хабаровск (Новый)» Хабаровск 23 апреля 2026 года. Нарушений при проверке документов не выявлено, на груз оформлен международный ветеринарный сертификат для экспорта.
Это уже третья партия мускуса кабарги, отправленная из региона с начала года. Всего в 2026 году из Хабаровский край экспортировано 41,7 кг этого продукта. Поставки шли в Китай и Республику Корея.
Мускус кабарги — пахучий секрет желез самцов кабарги, который используется в традиционной восточной медицине и парфюмерии. Внешне он представляет собой зернистую ароматную пасту красновато-коричневого цвета. Продукт относится к ценным видам животноводческого сырья, хотя звучит это почти как из старых торговых книг — с тем самым оттенком экзотики, который сегодня стал редкостью.
Экспорт таких партий, как правило, находится под строгим контролем ветеринарных служб и оформляется по международным правилам.