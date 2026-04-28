Казахстан перенаправит 260 тысяч тонн нефти через РФ вместо прокачки по «Дружбе»

В Казахстане сообщили о перераспределении экспортных поставок нефти в объеме 260 тысяч тонн в мае. В Минэнерго республики пояснили, что решение связано с корректировкой графика транзита по трубопроводу «Дружба» в направлении Германии.
В ведомстве отметили, что из-за изменений поставки на НПЗ «Шведт» временно невозможны, поэтому нефть будет перенаправлена по альтернативным маршрутам.
— Данные объемы будут направлены по альтернативным и технически отработанным маршрутам: 100 тысяч тонн — в порт Усть-Луга и 160 тысяч тонн — в систему Каспийского трубопроводного консорциума, — цитирует сообщение Минэнерго ТАСС.
