Казахстан перенаправит 260 тысяч тонн нефти через РФ вместо прокачки по «Дружбе»

В Казахстане сообщили о перераспределении экспортных поставок нефти в объеме 260 тысяч тонн в мае. В Минэнерго республики пояснили, что решение связано с корректировкой графика транзита по трубопроводу «Дружба» в направлении Германии.

В ведомстве отметили, что из-за изменений поставки на НПЗ «Шведт» временно невозможны, поэтому нефть будет перенаправлена по альтернативным маршрутам.

— Данные объемы будут направлены по альтернативным и технически отработанным маршрутам: 100 тысяч тонн — в порт Усть-Луга и 160 тысяч тонн — в систему Каспийского трубопроводного консорциума, — цитирует сообщение Минэнерго ТАСС.

Тем временем нефть по трубопроводу «Дружба» вновь начала поступать в Словакию после долгой остановки, о чем сообщил министр экономики республики Денис Саков. Также нефть начала поступать и в Венгрию.

20 апреля Петер Мадьяр, лидер венгерской партии «Тиса», которая победила на парламентских выборах в стране, призывал Владимира Зеленского как можно быстрее восстановить работу нефтепровода.

