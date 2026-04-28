В Новосибирске на семи перекрёстках появились новые камеры ПДД

В Новосибирске установили и настроили новые камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ НСО «Центр организации дорожного движения».
«Новое оборудование фиксирует стандартный набор нарушений: проезд на запрещающий сигнал светофора, остановка за стоп-линией, непристёгнутый ремень безопасности, разговор по телефону во время движения и превышение скорости», — рассказали в пресс-службе.
Оборудование уже работает на пересечениях: Красный проспект с улицей Свердлова, улица Ленина с улицей Челюскинцев, Бориса Богаткова с Пролетарской, Ленина с Вокзальной магистралью, Красный проспект с Орджоникидзе, Блюхера с Геодезической, а также на площади Трубникова. Отдельный комплекс установлен по адресу улица Бориса Богаткова, 245.
Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске Октябрьский районный суд вынес приговор водителю, сбившему четырёхлетнего ребёнка. ДТП произошло 6 мая 2024 года на улице Шевченко. Елена Гуйда за рулём Mercedes-Benz GLC 250 двигалась по проезжей части, прилегающей к дворовой территории. "В нарушение требований ПДД РФ водитель не проявила должной внимательности к дорожной обстановке и не приняла своевременных мер к снижению скорости, в результате чего совершила наезд на пешехода 2020 года рождения.