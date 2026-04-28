Минобороны РФ: Силы ПВО отразили ночной налёт 186 дронов на регионы России

Минувшей ночью российские расчёты ПВО отразили массированный налёт. Уничтожено 186 украинских дронов самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ утром 28 апреля.

Источник: Life.ru

Беспилотники сбивали в период с десяти вечера воскресенья до семи утра вторника. Целями противника стали несколько субъектов РФ.

Атаке подверглись Астраханская, Волгоградская, Ростовская, Курская области, а также Краснодарский край и Крым. Часть летательных аппаратов перехвачена над Чёрным и Азовским морями.

В военном ведомстве уточнили, что речь идёт именно о БПЛА самолётного типа.

В России неоднократно подчёркивали, что атаки украинских дронов на гражданскую инфраструктуру. носят исключительно провокационный характер и вызваны неудачами ВСУ на фронте. Российские системы ПВО регулярно демонстрируют высокую эффективность, последовательно уничтожая воздушные цели. В ответ на атаки российские вооружённые силы наносят удары по объектам ВПК Украины, задействованным в производстве беспилотников.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше